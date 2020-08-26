НТТС заплатит за ремонт кровли котельной на Черноисточинском шоссе 1,3 млн рублей

НТТС заплатит за ремонт кровли котельной на Черноисточинском шоссе 1,3 млн рублей

Сегодня, 10:08ЭкономикаФото: pixabay.com
Работы по ремонту кровли здания главного корпуса котельной, расположенной в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе, обойдутся в 1,3 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступил НТ МУП «НТТС». Согласно контрактной документации, исполнителем стало ООО «Уралспецмонтаж».

По условиям технического задания, требуется выполнить работы по ремонту кирпичной кладки стен и замене кровельного покрытия лестничной клетки здания, заменить деревянный оконный блок, а также отремонтировать кровлю в местах примыкания к лестничной клетке.

Все работы должны быть завершены до 31 декабря текущего года.

Ранее МУП «НТТС» искал подрядчика для выполнения работ по ремонту трубопровода теплосетей. Общая стоимость контракта составила три миллиона рублей. Основной задачей подрядчика является выполнение работ по ремонту поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей бесканальной, канальной, подвальной прокладки, а также в тепловых камерах.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонткровляЧерноисточинское шоссеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы