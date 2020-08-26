НТТС заплатит за ремонт кровли котельной на Черноисточинском шоссе 1,3 млн рублей

Работы по ремонту кровли здания главного корпуса котельной, расположенной в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе, обойдутся в 1,3 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступил НТ МУП «НТТС». Согласно контрактной документации, исполнителем стало ООО «Уралспецмонтаж». По условиям технического задания, требуется выполнить работы по ремонту кирпичной кладки стен и замене кровельного покрытия лестничной клетки здания, заменить деревянный оконный блок, а также отремонтировать кровлю в местах примыкания к лестничной клетке. Все работы должны быть завершены до 31 декабря текущего года. Ранее МУП «НТТС» искал подрядчика для выполнения работ по ремонту трубопровода теплосетей. Общая стоимость контракта составила три миллиона рублей. Основной задачей подрядчика является выполнение работ по ремонту поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей бесканальной, канальной, подвальной прокладки, а также в тепловых камерах. МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для ремонта трубопроводов

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter