При составлении бюджета Свердловской области учтут ситуацию с коронавирусом

При формировании бюджета на ближайшие три года с 2021 по 2023, учтут особенности развития экономики в этом году, связанные с пандемией коронавируса, сообщает департамент информационной политики региона.

По словам министра финансов региона Галины Кулаченко, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы бюджет смог выполнить социальные обязательства. Кроме того, ведется работа по поиску новых источников дохода. Это позволило получить за первое полугодие 2020 года поступления в консолидированный бюджет в размере 3,4 миллиардов рублей. Отмечается, что исполнение доходной части бюджета в течение семи месяцев с начала 2019 года проходило у условиях сложной экономической обстановки, когда производство и потребление снизили активность. В результате доходы консолидированного бюджета составили 153,3 миллиарда рублей, что на 9,1% меньше того же периода прошлого года. С января по июль неналоговые и налоговые поступления в областной бюджет составили 119,6 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом падение дохода составило 9,8%.

