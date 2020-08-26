В Свердловской области число безработных увеличилось в четыре раза

К концу июля 2020 года число безработных в Свердловской области увеличилось в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает управление Росстата по Свердловской области.

В 2019 году на конец июля безработными официально были признаны 25 тысяч жителей региона, а в 2020 году их количество стало 106,6 тысяч. 98,8 тысяч из них получают пособие по безработице. По словам замдиректора областного департамента по труду и занятости населения Наталии Бордюговой, ситуация с проблемой безработицы растет. Ежедневные обращения принимаются от 700-750 граждан. Только каждый пятый безработный смог найти работу в кризис. Напомним, что жительница Нижнего Тагила обманула центр занятости населения на 57 тысяч рублей и получила штраф. Жительница Нижнего Тагила обманула центр занятости на 57 тысяч рублей

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