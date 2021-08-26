Названы самые нищие регионы России

Росстат сообщает, что уровень бедности в стране сокращается, однако во многих регионах России он наоборот только возрастает. Так, в четырех областях статистика превышает 20% населения, а в некоторых — 30%.

Несмотря на коронакризис, за год показатели бедности снизились на два миллиона россиян и составили 17,7 миллиона человек. По данным Росстата, в среднем по России уровень бедности составляет 12,1%. Однако в Туве, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай доля нищих составляет от 24% до 34%, то есть около четверти населения. По стране, каждый шестой россиянин задолжал по микрокредитам и число таких людей только возрастает, так как им не хватает денег до зарплаты. В Минтруде заявили, что выйти из этой ситуации можно создавая эффективные рабочие места и новые социальные контракты, пишут «Новые известия». Доля бедных от 5 до 10% отмечается в Свердловской области, Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и других регионах страны. Напомним, в Свердловской области за 2020 год на пять тысяч человек выросло количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума. По статистике, в регионе 9% бедных людей. Свердловскстат: число бедных выросло в Свердловской области за 2020 год

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