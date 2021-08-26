Штраф за трудоустройство бывшего силовика получили «Уральские авиалинии»

Штраф за трудоустройство бывшего силовика получили «Уральские авиалинии»
Штраф за трудоустройство бывшего силовика получили «Уральские авиалинии»
Сегодня, 16:19ЭкономикаФото: 1MI
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила штраф за то, что приняла на работу бывшего сотрудника линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Несмотря на требования законодательства о противодействии коррупции, информация о заключении трудового договора с указанным сотрудником не была направлена в установленный десятидневный срок по прежнему месту работы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. В результате мировой суд принял решение оштрафовать перевозчика на 100 тысяч рублей.

По представлению Уральского транспортного прокурора, трудовой договор с работником был расторгнут.

судштрафКольцовоУральские авиалиниисамолет
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы