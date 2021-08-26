Штраф за трудоустройство бывшего силовика получили «Уральские авиалинии»

Несмотря на требования законодательства о противодействии коррупции, информация о заключении трудового договора с указанным сотрудником не была направлена в установленный десятидневный срок по прежнему месту работы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. В результате мировой суд принял решение оштрафовать перевозчика на 100 тысяч рублей.
По представлению Уральского транспортного прокурора, трудовой договор с работником был расторгнут.