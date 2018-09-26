Арендодатели жилья в России могут быть приравнены к самозанятым

Законопроект о приравнивании тех, кто сдает жилье, к категории самозанятых граждан с соответствующим налогообложением внесен в Госдуму РФ.

Эксперты считают, что такая инициатива депутатов подстегнет ипотеку, так как цены на сдаваемое жилье повысятся, и арендаторы задумаются о покупке собственной квартиры.

Также закон ударит по получателям пособий по безработице, которые неофициально сдавали квартиры.