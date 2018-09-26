Арендодатели жилья в России могут быть приравнены к самозанятым

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России предлагается приравнять арендодателей к категории самозанятых граждан.
Законопроект о приравнивании тех, кто сдает жилье, к категории самозанятых граждан с соответствующим налогообложением внесен в Госдуму РФ.
Эксперты считают, что такая инициатива депутатов подстегнет ипотеку, так как цены на сдаваемое жилье повысятся, и арендаторы задумаются о покупке собственной квартиры.
Также закон ударит по получателям пособий по безработице, которые неофициально сдавали квартиры.
Планируется, что переход на новые правила аренды будет постепенным, пишут «Новые известия».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей