На банкротящемся НТКРЗ назначили нового конкурсного управляющего

Напомним, в 2018 году в суд было подано Несколько заявлений о признании НТКРЗ банкротом. В том же году предприятие выставило на продажу общежитие за восемь миллионов рублей и здание подведомственного детского сада за 18,3 миллиона рублей. Последнее впоследствии выкупила администрация Нижнего Тагила. По данным на июль 2019 года общая задолженность завода составила 2,5 миллиарда рублей, по неисполненным обязательствам, договорам займа и кредитам — 56,2 миллиона рублей, по неисполненным обязательствам по иным договорам — 55,3 миллиона рублей. 5 сентября того же года по заявлению ООО «ПрайдГрупп» было возбуждено дело о несостоятельности НТКРЗ. 28 октября ввели процедуру банкротства, а временным управляющим назначили Константина Мартынова.