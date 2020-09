На банкротящемся НТКРЗ назначили нового конкурсного управляющего

Арбитражный суд назначил нового конкурсного управляющего для банкротящегося ООО «Нижнетагильский Котельно-радиаторный завод».

Соответствующее решение было вынесено 24 сентября. Определением Арбитражного суда Свердловской области Мартынов Константин Андреевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «НТКРЗ», конкурсным управляющим ООО «НТКРЗ» назначена Мелехова Ирина Алексеевна, сказано в решении. На данный момент Мелехова также является конкурсным управляющим по делам о банкротствах ООО «Неокрил», ООО «Квантум», ООО «Компания ДР», ООО «НЗСМ». Также она вела дела ООО «Знак качества», ООО «Компания Кондинский капитал», ООО «Компонент». Данные компании признаны банкротами. Напомним, в 2018 году в суд было подано Несколько заявлений о признании НТКРЗ банкротом. В том же году предприятие выставило на продажу общежитие за восемь миллионов рублей и здание подведомственного детского сада за 18,3 миллиона рублей. Последнее впоследствии выкупила администрация Нижнего Тагила. По данным на июль 2019 года общая задолженность завода составила 2,5 миллиарда рублей, по неисполненным обязательствам, договорам займа и кредитам — 56,2 миллиона рублей, по неисполненным обязательствам по иным договорам — 55,3 миллиона рублей. 5 сентября того же года по заявлению ООО «ПрайдГрупп» было возбуждено дело о несостоятельности НТКРЗ. 28 октября ввели процедуру банкротства, а временным управляющим назначили Константина Мартынова. 17 марта 2020 года предприятие было признано банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство. Анализ финансового состояния завода показал, что восстановить его платежеспособность невозможно. Кроме того, Мартынов выяснил, что признаков фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлено.

