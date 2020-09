С 1 октября пенсии и соцвыплаты начнут перечислять на карты «МИР»

С 1 октября пенсии и социальные выплаты смогут получать только держатели карт системы «МИР», пишет E1.

Изменения коснутся тех, кто получает пособия на банковский счёт, привязанный к карте. Для получения новой карты необходимо обратиться с заявлением в свой банк. Чтобы на неё начали начислять пособия на детей необходимо обратиться в МФЦ. Если получали пенсию, то новые реквизиты нужно предоставить в Пенсионный фонд. Некоторые банки позволяют подать заявление без посещения отделения через портал «Госуслуги». О такой возможности необходимо уточнять у банка, выдавшего карту. Напомним, данную меру планировали ввести в России с 1 июля, но из-за пандемии коронавируса реализация была перенесена на октябрь. Переход на карту МИР продлен из-за коронавируса

