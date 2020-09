СУ-1 задолжало мэрии Нижнего Тагила три миллиона за аренду земли под «Тимирязевским»

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск мэрии Нижнего Тагила о взыскании трех миллионов рублей с ООО «СУ-1» за аренду земли под скандальным жилым комплексом «Тимирязевский».

Согласно решению суда, из этой суммы 2,8 миллиона рублей составляет задолженность по арендной плате с 1 января по 31 мая 2020 года. Еще 228 тысяч рублей составляют пени за период с 11 января по 31 мая 2020 года. Кроме того, в доход государства с компании взыскана пошлина в размере 38 тысяч рублей. Решением Арбитражного суда от 28 февраля ООО «СУ-1» признано банкротом, в отношении организации введена процедура конкурсного производства. Взыскание реестровой задолженности ООО «СУ-1» перед администрацией города Нижний Тагил осуществляется в порядке, установленном требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Напомним, в июне 2019 года дольщики ЖК «Тимирязевский» обратились с заявлениями в прокуратуру, так как квартиры застройщик им не сдал. Строительство планировалось завершить в 2018 году, однако первый дом не был введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Работы проводило ООО «СУ-1», у которого на тот момент накопилась задолженность перед администрацией в размере 10 миллионов рублей. Мэрия обратилась с иском в суд и выиграла дело. В августе 2019 года в отношении «СУ-1» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по причине нецелевого расходования средств дольщиков, а в октябре Госжилинспекция начала искать нового подрядчика для строительства жилого комплекса. В конце января был определен новый застройщик. Им стал «Урал Инжиниринг». Компания согласилась на проведение работ взамен на непроданные квартиры. Однако жилплощади находятся под арестом, а потому переговоры были сорваны. 20 февраля Арбитражным судом ООО «СУ-1» было признано банкротом. В отношении компании начато конкурсное производство. 23 июня началось рассмотрение уголовного дела в отношении «СУ-1». В качестве обвиняемых перед судом предстали гендиректор Максим Сажаев, а также финансовый директор Ирина Чемезова. Им вменяют хищение 32 миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter