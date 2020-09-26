СУ-1 задолжало мэрии Нижнего Тагила три миллиона за аренду земли под «Тимирязевским»

Напомним, в июне 2019 года дольщики ЖК «Тимирязевский» обратились с заявлениями в прокуратуру, так как квартиры застройщик им не сдал. Строительство планировалось завершить в 2018 году, однако первый дом не был введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Работы проводило ООО «СУ-1», у которого на тот момент накопилась задолженность перед администрацией в размере 10 миллионов рублей. Мэрия обратилась с иском в суд и выиграла дело.