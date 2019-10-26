В России за год закрылось почти 700 тысяч юрлиц

В Минэкономразвития рассказали, что в России по сравнению с другими странами сохраняется наиболее высокий процент бизнесменов на одну тысячу человек. Однако этот фактор не влияет на качество бизнеса, поскольку многие предприниматели не ведут деятельность и не дают вклада в показатели занятости и ВВП.