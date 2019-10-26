В России за год закрылось почти 700 тысяч юрлиц

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В России за последний год закрылись 668 тысяч частных предприятий. В Минэкономразвития это объяснили выросшей налоговой нагрузкой, сообщают «Известия».
Также среди иных факторов, повлиявших на закрытие предприятий, отмечается окончание действия пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков ряда налогов и внедрение контрольно-кассовой техники.
В Минэкономразвития рассказали, что в России по сравнению с другими странами сохраняется наиболее высокий процент бизнесменов на одну тысячу человек. Однако этот фактор не влияет на качество бизнеса, поскольку многие предприниматели не ведут деятельность и не дают вклада в показатели занятости и ВВП.
В министерстве предположили, что предприятия продолжат закрываться после отмены единого налога на вмененный доход. При этом чиновники не видят в этом препятствия для выполнения нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства.
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