В Нижнем Тагиле банки начали акцию по приему монет

Ряд банков в Нижнем Тагиле и Свердловской области начали акцию по приему монет у граждан, пишет Znak.

Мероприятие назвали «День приема монеты от населения». Желающие могут обратиться в один из банков-участников и обменять мелочь на более крупную или банкноты. В обычные дни финансовые учреждения взимают комиссию за подобные операции. В некоторых финансовых учреждениях участникам будут выдавать памятные монеты. Акция пройдет в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Лесном, Новоуральске, Первоуральске, Серове, Краснотурьинске, Верхней Пышме, Заречном. Список организаций-участников акции: «Уралсиб»;

Екатеринбургский муниципальный банк;

Росбанк;

Альфа-банк;

«Кольцо Урала»;

Промсвязьбанк;

«СМП Банк»;

«Зенит»;

ВУЗ-банк;

«Уралфинанс»;

Уральский банк реконструкции и развития;

«Союз»;

«Нейва»;

«Агропромкредит»;

Уральский филиал Газпромбанка;

«Хоум кредит». Начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев сообщил, что по статистике у каждого гражданина Свердловской области хранится 671 монета, но организации по реализации товаров жалуются на недостаток мелочи. Артемьев связывает это с тем, что деньги оседают в копилках свердловчан. В ходе аналогичной акции, проведенной в 2019 году, жители Екатеринбурга сдали более 630 тыс. монет, чей общий вес превысил 2 тонны. Сумма сданной мелочи – 1,9 млн. рублей. Напомним, ко Дню металлурга Центробанк РФ выпустил памятную монету, номиналом 10 рублей, с изображенным на ней сталеваром. ЦБ РФ выпустил памятную монету ко Дню металлурга с изображением сталевара

