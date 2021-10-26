Пользователи соцсетей обсуждают возможность отказа от евро

Пользователи соцсетей обсуждают возможность отказа от евро
Пользователи соцсетей обсуждают возможность отказа от евро
Вчера, 22:58ЭкономикаФото: pxhere.com
Интернет-пользователи обсуждают возможность отказа от евро в виде инструмента по международным расчетам на фоне обострения отношений с Евросоюзом. Об этом начали активно говорить после того как об этом подумал заместитель министра иностранных дел Панкин.

Скорее всего, у пользователей сильно обострено восприятие, особенно если учитывать то, что Панкин подчеркнул, что данное обсуждение носит теоретический характер, поскольку сейчас проблем с расчетами нет. Россия обсуждает рост евро, однако в случае если она будет выступать в качестве инструмента давления на РФ, то опыт по дедолларизации позволит вывести оборот из-под финансового контроля США. То же самое может быть применено к евро. Об этом сообщает телеграм-канал "Мейстер".

Данное заявление считается вполне разумным, однако его нельзя трактовать как «готовность к отказу от евро».

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