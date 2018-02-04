2,4 млрд рублей будут выделены в 2019 году на муниципалитеты в Свердловской области
Сегодня, 20:28ЭкономикаФото: pixabay.com
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26 ноября прошло предварительное согласование бюджета Свердловской области на 2019 год. На развитие муниципалитета правительство выделит 2,4 млрд рублей.
Министр финансов региона Галина Кулаченко сообщила, что на развитие муниципалитета области в 2019 году власти выделили на 3 млрд рублей больше, чем в 2018 году.
Средства направят на ремонт и реконструкцию дорог, газификацию, строительство культурных и лечебных учреждений, спортобъектов, также финансы предусмотрены для поддержки многодетных семей области.
Кроме средств региона, будут предусмотрены поступления из федерального бюджета. В следующем году сумма федеральных вложений составит 24 млрд рублей.
Конечный вариант законопроекта о бюджете региона рассмотрят и примут 4 декабря, сообщает Urbc.ru.
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