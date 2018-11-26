Куратор в вопросах развития рынка газового топлива назначен в Правительстве РФ

Инюцын, как утверждают эксперты, обладает серьёзным кадровым и управленческим опытом и занимает пост замминистра с 2012 года. Назначение говорит о том, что развитию отрасли газомоторного топлива в Министерстве энергетики уделяют большое внимание и считают её перспективной, сообщает «Нефть Капитал».

Расширение полномочий замминистра в таком направлении говорит о его крепких позициях, причем не только в масштабе ведомства,рассказал источник издания в министерстве.

Ранее летом президент России в ходе «прямой линии» назвал действия, предпринимаемые чиновниками для создания заправочной инфраструктуры для автомобилей, работающих на газомоторном топливе, недостаточными.

Для нашей страны, и, я думаю, для многих других стран мира первичным источником, гораздо более экологичным, является газ. Поэтому если уж и говорить об улучшении экологической ситуации в этой сфере, то нам нужно переходить на газомоторное топливо и стимулировать развитие этого направления во всем мире,отметил глава государства.

Выделение куратора, который займётся развитием рынка газового топлива, позволяет сделать вывод о том, что в команде Александра Новака услышали то, о чём говорил Владимир Путин.