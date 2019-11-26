Более 190 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
Сегодня, 11:34ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы с начала года ограничили выезд за рубеж 190 тысячам свердловчан из-за долгов, информирует УФССП по Свердловской области.
Общий размер долга, накопленного жителями региона, составляет свыше 118 миллиардов рублей. В этом году должникам выдано на 58 тысяч постановлений больше, чем за аналогичный период 2018 года. Свыше 21,9 тысячи постановлений о временном ограничении права выезда за границу выданы должникам за услуги ЖКХ.
Помимо этого, за границу не смогут выехать 58 тысяч жителей Свердловской области, накопивших долги по кредитам. Также в список попали 21 тысяча должников по алиментам, общая сумма долга которых составила порядка 31 миллиарда рублей.
Ограничение на выезд за пределы страны применяется при наличии задолженности на сумму более 30 тысяч рублей.
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