Более 190 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

Общий размер долга, накопленного жителями региона, составляет свыше 118 миллиардов рублей. В этом году должникам выдано на 58 тысяч постановлений больше, чем за аналогичный период 2018 года. Свыше 21,9 тысячи постановлений о временном ограничении права выезда за границу выданы должникам за услуги ЖКХ.

Помимо этого, за границу не смогут выехать 58 тысяч жителей Свердловской области, накопивших долги по кредитам. Также в список попали 21 тысяча должников по алиментам, общая сумма долга которых составила порядка 31 миллиарда рублей.