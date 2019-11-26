Гора Белая под Нижним Тагилом получит 1,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры

В первой редакции закона о бюджете финансирование горы Белой предусмотрено не было. Сейчас же планируется выделение порядка 1,2 миллиарда рублей. Сейчас разработан план по развитию кластера до 2021 года. На сегодняшний день ликвидированы 30 свалок мусора, в кластер пришли 13 компаний, готовых инвестировать 999 миллионов рублей.