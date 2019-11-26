Гора Белая под Нижним Тагилом получит 1,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры
Сегодня, 09:54ЭкономикаФото: официальный сайт ГЛК «Гора Белая»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Члены рабочей группы по физкультуре, спорту и туризму согласительной комиссии ЗакСо Свердловской области одобрили выделение средств на развитие спортивной инфраструктуры на горе Белой под Нижним Тагилом, пишет РИА «Новый день».
Сюжеты: Нижний Тагил
В первой редакции закона о бюджете финансирование горы Белой предусмотрено не было. Сейчас же планируется выделение порядка 1,2 миллиарда рублей. Сейчас разработан план по развитию кластера до 2021 года. На сегодняшний день ликвидированы 30 свалок мусора, в кластер пришли 13 компаний, готовых инвестировать 999 миллионов рублей.
Директор УК «Гора Белая» Леонид Гункевич рассказал, что территория вокруг кластера сделана более привлекательной для местного населения, подорожали земельные участки.
Напомним, в минувшие выходные на горе Белой состоялось открытие сезона. Торжественное мероприятие посетили шесть тысяч человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей