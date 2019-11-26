Министерство инвестиций планирует вложить в «Титановую долину» 28 миллиардов рублей
Согласно программе «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в развитие ОЭЗ «Титановая долина» вложат 28 миллиарда рублей, пишет РБК.
Сумма будет потрачена в течение четырех лет. В 2019 году на реализацию программы потратят 211,89 миллиона рублей, на следующий год — 134 миллиона рублей, в 2021 году — пять миллиардов рублей, в 2022 году — 22,42 миллиарда рублей. При этом из регионального бюджета направят 605 миллионов рублей. Остальные средства будут получены из внебюджетных источников финансирования за счет реализации инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ «Титановая долина».
По последним данным объем инвестиций, заявленных 14 резидентами ОЭЗ, составляет 22,8 миллиарда рублей. В этом году резиденты вложили 7,7 миллиарда рублей.
Напомним, в сентябре «Титановую долину» покинул один из крупнейших резидентов — компания «СТОД-Урал». Вместе с ней ОЭЗ лишилась инвестиций в размере 15 миллиардов рублей.