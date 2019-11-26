Министерство инвестиций планирует вложить в «Титановую долину» 28 миллиардов рублей

Сумма будет потрачена в течение четырех лет. В 2019 году на реализацию программы потратят 211,89 миллиона рублей, на следующий год — 134 миллиона рублей, в 2021 году — пять миллиардов рублей, в 2022 году — 22,42 миллиарда рублей. При этом из регионального бюджета направят 605 миллионов рублей. Остальные средства будут получены из внебюджетных источников финансирования за счет реализации инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ «Титановая долина».