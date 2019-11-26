В Нижнем Тагиле большую часть бюджетных средств направят на культуру и нацэкономику

В проекте максимальные бюджетные объемы средств направят на разделы «Национальная экономика» (на 517,5 млн рублей) и «Культура и кинематография» (почти на 111 млн рублей). Средства заложены на строительство моста через пруд, обновление пассажирского автопарка, реставрацию комплекса «Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии», строительство детского центра на Гальянке, капремонт Дома культуры в Уральце и ремонт здания «Нижнетагильской филармонии».

На заседаниях глава Счетной палаты Валерий Платунов отметил, что в проекте бюджета на 2020 год в недостаточном объёме предусмотрены денежные средства на финансирование дефицита бюджета и погашение кредиторской задолженности. В следующем году на погашение задолженности запланировано 261,3 млн рублей, на 1 октября 2019 года она составляет 834 млн рублей.

Начальник финансового управления в мэрии Марина Кудрявцева пояснила, что 608 млн рублей – это задолженность по «Светлому городу». Она сообщила, что в этом году на ее погашение выделено 172 млн рублей, которые еще не выплачены. Также средства в размере 300 млн рублей на погашение кредиторки выделены из областного бюджета.

Кроме того, Счетная палата сделала замечание по планированию средств на концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса. В 2020 году город должен заплатить 430 млн рублей, в проекте бюджета предусмотрено 109, 6мнл рублей.

Да, мы заявлялись на всю сумму платы концедента. Но в рамках работы согласительных комиссий в области министерство по ЖКХ решило часть расходов взять на себя, у нас будет только доля, 30%. Это более 100 млн, то, что сегодня как раз заложено в бюджете, сообщила начальник финансового управления Марина Кудрявцева.