В Свердловской области кредитный портфель ВТБ превысил 200 миллиардов рублей

Портфель кредитов жителей и предприятий Свердловской области в ВТБ за девять месяцев 2020 года увеличился на 8% и составил 201,5 миллиарда рублей.

Объем средств, размещенных простыми гражданами и организациями, за тот же период вырос на 24% и составил 147,1 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель банка увеличился на 10% до 105,4 миллиарда рублей. В эту сумму включены ипотечные займы — 55,5 миллиарда рублей, кредиты наличными — 43,5 миллиарда рублей и автокредиты — 2,9 миллиарда рублей. Наиболее популярным продуктом по прежнему остается ипотека. Более 8,3 тысячи жителей региона оформили займы на сумму 18,7 миллиарда рублей. Это на 28% больше, чем за три квартала 2019 года. Осень спрос стал пиковым. В сентябре ВТБ было одобрено ипотечных займов на 2,4 миллиарда рублей, а в октябре — на 2,8 миллиарда рублей. Для 2020 года эти показатели являются рекордными. Кроме того, в сентябре банком была проведена первая в Свердловской области дистанционная сделка. В общей сложности за девять месяцев ВТБ выдал жителям области 34,4 миллиарда рублей заемных средств. Сумма возросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В эту сумму входят кредиты наличными на 14,4 миллиарда рублей и еще 1,2 миллиарда рублей приходится на автокредиты. Объем привлеченных средств возрос с начала года на 15% и на 1 октября 2020 года составил 100,5 миллиарда рублей. Рост обеспечен за счет проявления большего интереса к инвестиционным продуктам. На них приходится третья часть портфеля. Вложения уральцев с начала года на данные инструменты выросли на 60% до 36,6 миллиарда рублей. Такой же тренд отмечается и в Private Banking. В данном сегменте наблюдается рост в 1,5 раза — до 26,1 миллиарда рублей. В общей сложности объем средств VIP-клиентов из Екатеринбурга увеличился на 23% и превысил 45,3 миллиарда рублей. Банк также активно сотрудничает и с компаниями региона. Корпоративный портфель на 1 октября 2020 года увеличился на 5% до 96,1 миллиарда рублей. Наибольшие доли в его структуре приходятся на торговые предприятия и строительный сектор. С начала года в 1,5 раза возрос и объем средств, размещенных бизнесом на счетах и депозитах. Сумма составила 46,6 миллиарда рублей. Одним из приоритетных направлений стала помощь частным клиентам и организациям, которые пострадали вследствие пандемии коронавируса. Так, поддержку с начала года получили более чем 11 тысяч жителей и 1,1 тысячи предприятий. В общей сложности сумма по реструктуризациям и льготному кредитованию составляет 12,3 миллиона рублей. По словам управляющего ВТБ по Свердловской области Алексея Долгова, по итогам трех кварталов 2020 года отмечается рост спроса на многие банковские продукты. Локомотивным розничным продуктом остается ипотека — благодаря низким ставкам, влиянию госпрограмм, развитию комфортных сервисов. Также мы ведем активную индивидуальную работу с уральским бизнесом, предлагая наиболее актуальные в текущих условиях инструменты и наращивая объемы финансирования. В совокупности все это позволило нам достичь рекордной для себя величины кредитного портфеля в Свердловской области — свыше 200 млрд рублей, сказал Алексей Долгов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter