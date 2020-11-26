В Свердловской области кредитный портфель ВТБ превысил 200 миллиардов рублей

Наиболее популярным продуктом по прежнему остается ипотека. Более 8,3 тысячи жителей региона оформили займы на сумму 18,7 миллиарда рублей. Это на 28% больше, чем за три квартала 2019 года. Осень спрос стал пиковым. В сентябре ВТБ было одобрено ипотечных займов на 2,4 миллиарда рублей, а в октябре — на 2,8 миллиарда рублей. Для 2020 года эти показатели являются рекордными. Кроме того, в сентябре банком была проведена первая в Свердловской области дистанционная сделка.