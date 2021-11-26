Корпорация МСП проверит случаи невыполнения квот по закупкам у МСП

В уходящем году крупнейшие заказчики страны заключили с субъектами МСП около 393 тысяч договоров. Общая сумма составила 3,3 триллиона рублей. Следует отметить, что указанные цифры на 4,1 и на 11,8 процента выше тех, которые были зафиксированы в прошлом году. Наивысший рост пришелся на следующие закупки: компьютерная техника — 6,8 процента (до 228,5 миллиарда), оборудование для машиностроительной отрасли — 5,7 процента (до 190,9 миллиарда), услуги в области проектирования и архитектуры — 4,8 процента (до 161,3 миллиарда рублей).