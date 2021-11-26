Корпорация МСП проверит случаи невыполнения квот по закупкам у МСП

Минэкономразвития и Министерству финансов РФ совместными усилиями с Корпорацией МСП Андрей Белоусов поручил сделать все возможное для ускорения процесса подготовки к рассмотрению депутатами Госдумы двух законопроектов. Это документы, устанавливающие требования к банковским гарантиям и определяющие такой механизм как «выращивание» поставщиков, сообщают корреспонденты информагентства finmarket.ru.
Первый проект закона Правительство РФ внесло в Госдуму в начале года. Документом предусмотрено, что при участии в закупках государственных структур субъекты МСП будут предоставлять банковские гарантии, выданные любой финансовой структурой, входящей в перечень наделенных правом на предоставление гарантий по обеспечению заявок и исполнению контрактов в рамках госзакупок. На данный момент список насчитывает 194 банковские организации. Напомним, сейчас государственная компания произвольно определяет банковские структуры, которые могут предоставлять такие гарантии.
Законопроект, предусматривающий «выращивание» поставщиков (№ 9703-8) внесен на рассмотрение Госдумы в октябре. Документ предусматривает, что требования к участникам программ по развитию госструктур, а также порядок их отбора определяют члены Правительства РФ.
Андрей Белоусов также дал Корпорации МСП поручение разработать конкретные предложения по усовершенствованию оценки качества производимых закупок с участием субъектов МСП.
В уходящем году крупнейшие заказчики страны заключили с субъектами МСП около 393 тысяч договоров. Общая сумма составила 3,3 триллиона рублей. Следует отметить, что указанные цифры на 4,1 и на 11,8 процента выше тех, которые были зафиксированы в прошлом году. Наивысший рост пришелся на следующие закупки: компьютерная техника — 6,8 процента (до 228,5 миллиарда), оборудование для машиностроительной отрасли — 5,7 процента (до 190,9 миллиарда), услуги в области проектирования и архитектуры — 4,8 процента (до 161,3 миллиарда рублей).
В Корпорации МСП сообщили, что в 2020-м 65 процентов субъектов МСП из числа поставщиков крупнейших госструктур повысили численность своего штата на 19 тысяч сотрудников. Их доходы выросли при этом на 1,1 триллиона. Общий объем закупок крупнейших государственных компаний у субъектов МСП достиг в минувшем году 3,9 триллиона рублей. Этот показатель на 5,3 процента выше, чем был в 2019 году, резюмировали представители Корпорации МСП.