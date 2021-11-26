Корпорация МСП проверит случаи невыполнения квот по закупкам у МСП

Корпорация МСП проверит случаи невыполнения квот по закупкам у МСП
Корпорация МСП проверит случаи невыполнения квот по закупкам у МСП
Сегодня, 21:23ЭкономикаФото: pixabay.com
Первый зампред Правительства России Андрей Белоусов дал Корпорации МСП поручение выявить случаи необоснованного невыполнения государственными компаниями квот в рамках закупок, производимых у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Минэкономразвития и Министерству финансов РФ совместными усилиями с Корпорацией МСП Андрей Белоусов поручил сделать все возможное для ускорения процесса подготовки к рассмотрению депутатами Госдумы двух законопроектов. Это документы, устанавливающие требования к банковским гарантиям и определяющие такой механизм как «выращивание» поставщиков, сообщают корреспонденты информагентства finmarket.ru.

Первый проект закона Правительство РФ внесло в Госдуму в начале года. Документом предусмотрено, что при участии в закупках государственных структур субъекты МСП будут предоставлять банковские гарантии, выданные любой финансовой структурой, входящей в перечень наделенных правом на предоставление гарантий по обеспечению заявок и исполнению контрактов в рамках госзакупок. На данный момент список насчитывает 194 банковские организации. Напомним, сейчас государственная компания произвольно определяет банковские структуры, которые могут предоставлять такие гарантии.

Законопроект, предусматривающий «выращивание» поставщиков (№ 9703-8) внесен на рассмотрение Госдумы в октябре. Документ предусматривает, что требования к участникам программ по развитию госструктур, а также порядок их отбора определяют члены Правительства РФ.

Андрей Белоусов также дал Корпорации МСП поручение разработать конкретные предложения по усовершенствованию оценки качества производимых закупок с участием субъектов МСП.

В уходящем году крупнейшие заказчики страны заключили с субъектами МСП около 393 тысяч договоров. Общая сумма составила 3,3 триллиона рублей. Следует отметить, что указанные цифры на 4,1 и на 11,8 процента выше тех, которые были зафиксированы в прошлом году. Наивысший рост пришелся на следующие закупки: компьютерная техника — 6,8 процента (до 228,5 миллиарда), оборудование для машиностроительной отрасли — 5,7 процента (до 190,9 миллиарда), услуги в области проектирования и архитектуры — 4,8 процента (до 161,3 миллиарда рублей).

В Корпорации МСП сообщили, что в 2020-м 65 процентов субъектов МСП из числа поставщиков крупнейших госструктур повысили численность своего штата на 19 тысяч сотрудников. Их доходы выросли при этом на 1,1 триллиона. Общий объем закупок крупнейших государственных компаний у субъектов МСП достиг в минувшем году 3,9 триллиона рублей. Этот показатель на 5,3 процента выше, чем был в 2019 году, резюмировали представители Корпорации МСП.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы