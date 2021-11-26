Обслуживать тагильские кладбища будет местная компания «Комавтотранс»

На кладбищах подрядчику необходимо косить траву и убирать мусор, вырубать деревья, которые находятся в аварийном состоянии. Кроме того, нужно содержать в порядке дороги. Посадка цветов на Мемориале Славы на кладбище «Центральное» также входит в список обязанностей.