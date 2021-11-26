Обслуживать тагильские кладбища будет местная компания «Комавтотранс»

Всего на аукцион стоимостью 42,3 миллиона рублей заявились две компании. Срок контракта — с 1 января 2022 года до 30 июня 2023 года.
На кладбищах подрядчику необходимо косить траву и убирать мусор, вырубать деревья, которые находятся в аварийном состоянии. Кроме того, нужно содержать в порядке дороги. Посадка цветов на Мемориале Славы на кладбище «Центральное» также входит в список обязанностей.
ООО «Комавтотранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году, руководителем является Алексей Телешенко. Компания занимается деятельностью по чистке и уборке. За время работы со «Службой заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила было заключено 34 контракта на сумму 522,1 миллиона рублей.
Напомним, летом компания «Комавтотранс» выиграла закупку на содержание парков и скверов Нижнего Тагила до конца 2023 года. Сумма контракта составила 130 миллионов рублей.