Публичные слушания городского бюджета на 2022 год прошли в Нижнем Тагиле

В частности, в следующем году проведут капитальные ремонты в детских садах № 10 и № 20 и завершить ремонт здания ГДДЮТ. Также будет создан детский технопарк «Кванториум» на базе Политехнической гимназии, построен мостовой переход через Тагильский пруд, продолжиться внедрение интеллектуальной транспортной системы по автоматизации процессов управления дорожным движением. Кроме того, будет капитально отремонтирована Привокзальная площадь, а на ней будет установлена стела «Город трудовой славы».