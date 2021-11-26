Публичные слушания городского бюджета на 2022 год прошли в Нижнем Тагиле

Проект бюджета Нижнего Тагила на 2022-й и плановый период 2023-го и 2024-го годов обсудили 26-го ноября на публичных слушаниях.
В приветственном слове мэр города Владислав Пинаев отметил, что бюджет Нижнего Тагила за три года вырос до 18,55 млрд рублей, что сопоставимо с городами с большей численностью населения. Объем доходов городской казны спрогнозирован в размере 18,2 млрд рублей, значительную часть этих средств планируется потратить на капремонты школ, детсадов, учреждений культуры и развитие объектов соцсферы.
В частности, в следующем году проведут капитальные ремонты в детских садах № 10 и № 20 и завершить ремонт здания ГДДЮТ. Также будет создан детский технопарк «Кванториум» на базе Политехнической гимназии, построен мостовой переход через Тагильский пруд, продолжиться внедрение интеллектуальной транспортной системы по автоматизации процессов управления дорожным движением. Кроме того, будет капитально отремонтирована Привокзальная площадь, а на ней будет установлена стела «Город трудовой славы».
Пришедшие на слушания 114 тагильчан одобрили представленный проект бюджета, сообщили в пресс-службе городской администрации.