Цены на отдых в Крыму сравнялись с сочинскими

По данным туроператоров, в прошедшем летнем сезоне средний чек по Крыму составил примерно 2,2 тыс. рублей на человека в сутки. При этом средняя стоимость отдыха в постолимпийском Сочи достигла 2,4 тыс. рублей.

Как отметили в ассоциации, цены в кафе, ресторанах и объектах размещения полуострова резко поднялись еще в 2014 году.

Прошедший летний сезон несколько «остудил пыл» местных представителей сферы гостеприимства, однако цены остались на более высоком, чем ранее, уровне. По мнению туроператоров, объекты, завышающие ценники, в ушедшем сезоне поплатились загрузкой и сделали определенные выводы сообщили в пресс-службе.

Ранее министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий заявил, что необоснованно завышенные цены на отдых на Новый год в Крыму наносят серьезный ущерб имиджу полуострова.