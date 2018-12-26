Компания депутата гордумы Екатеринбурга займется планировкой участка для ЭКСПО-парка
Компания «ЛСР. Недвижимость-Урал», которой руководит депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий, займется планировкой и межеванием участка, предназначавшегося для ЭКСПО-парка.
Компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» займется планировкой и межеванием участка в границах улиц Юрия Исламова, Металлургов и Татищева, набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. Данная территория ранее предназначалась для государственных нужд в целях выполнения мероприятий по подготовке и проведению всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский просил продлить резервирование земель под ЭКСПО-парк во избежание застройки территории жилыми кварталами, так как данный участок планируется использовать для заявки на ЭКСПО-2030.
Правительство Свердловской области разделило территорию на два участка, один из них будет застроен жильем, а второй распланирует компания «ЛСР», руководителем которой является Владимир Крицкий. Компания должна получить техническое задание для разработки проектов в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, сообщает «Деловой квартал».
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