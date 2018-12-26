Компания депутата гордумы Екатеринбурга займется планировкой участка для ЭКСПО-парка

Компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» займется планировкой и межеванием участка в границах улиц Юрия Исламова, Металлургов и Татищева, набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. Данная территория ранее предназначалась для государственных нужд в целях выполнения мероприятий по подготовке и проведению всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский просил продлить резервирование земель под ЭКСПО-парк во избежание застройки территории жилыми кварталами, так как данный участок планируется использовать для заявки на ЭКСПО-2030.