Для Нижнего Тагила утверждено повышение тарифа на вывоз мусора с 2020 года
Сегодня, 18:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Региональная энергетическая комиссия утвердила новый размер тарифа на вывоз мусора в Свердловской области на 2020–2021 годы. Соответствующее постановление подписал председатель РЭК Владимир Гришанов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для Нижнего Тагила, который входит в Северную зону, до 30 июня 2020 года тариф останется прежним — 659 рублей 23 копейки. Жители многоквартирных домов продолжат платить 117 рублей 49 копеек за человека. С 1 июля плата увеличится до 720 рублей 16 копеек, соответственно плата с каждого человека, проживающего в квартире, вырастет до 121 рубля 70 копеек. Для жителей частных домов — до 137 рублей.
С 1 января 2021 года размер тарифа станет 888 рублей 72 копеек. Жители квартир будут платить 150 рублей 19 копеек, а с 1 июля 2021 году еще на рубль больше.
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