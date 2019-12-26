Для Нижнего Тагила утверждено повышение тарифа на вывоз мусора с 2020 года

Для Нижнего Тагила, который входит в Северную зону, до 30 июня 2020 года тариф останется прежним — 659 рублей 23 копейки. Жители многоквартирных домов продолжат платить 117 рублей 49 копеек за человека. С 1 июля плата увеличится до 720 рублей 16 копеек, соответственно плата с каждого человека, проживающего в квартире, вырастет до 121 рубля 70 копеек. Для жителей частных домов — до 137 рублей.