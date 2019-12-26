Свердловская область в 2020 году займет в банках 39 млрд рублей
Сегодня, 20:55ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2020 году Свердловская область планирует взять кредиты на сумму 39 млрд 500 млн рублей, пишет «Новый день».
26 декабря на заседании областного правительства было принято решение о сумме кредитов, которые возьмут в 2020 году. Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов.
Размер госдолга региона на 1 октября 2019 года составлял 60,8 млрд рублей. Предельный размер задолженности на 1 января 2021 года установлен на 100,4 млрд рублей.
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