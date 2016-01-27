Производители алкоголя просят увеличить минимальную розничную цену водки до 230 рублей

Совещание рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке с участием чиновников и представителей бизнеса состоится в среду, 27 января, у заместителя министра экономики Олега Фомичева, сообщает издание, обсуждение вопроса о МРЦ находится в повестке дня.

В настоящее время установленная Росалкогольрегулированием (РАР) МРЦ на водку составляет 185 руб. за 0,5 л водки. Бизнес-сообщество считает, что МРЦ на водку должна составлять 230 руб. уже в этом году. Такую цену производители предлагают из расчета себестоимости бутылки водки (35 руб.), дохода завода-производителя (5 руб.), НДС (25 руб.), акциза (100 руб.), затрат на логистику (5 руб.) и минимальной наценки розницы (60 руб.).

Даже эти цифры без убытков смогут выдержать в основном региональные заводы с базой реализации на локальных рынках полагает Игорь Савельев, генеральный директор Алкогольной сибирской группы (АСГ).

По данным издания, единственным производителем, продающим в рознице водку по минимальной цене, является компания «Статус групп» (производит водку марок «Белочка» и «Добрый медведь»), работающая с продукцией заводов из Кабардино-Балкарии.

МРЦ в 185 руб. за 0,5 л не позволяет, по мнению производителей алкоголя, конкурировать с контрафактной продукцией, объем которой на рынке составляет свыше 22%. По данным РАР, в 2015 году производители алкоголя не доплатили в бюджет около 20 млрд руб. акцизов. МРЦ в 230 руб. позволит производителям конкурировать с контрафактной продукцией, а государству избежать налоговых потерь, уверены участники рынка.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагала дифференцировать ставку минимальной розничной цены (МРЦ) на крепкие спиртные напитки в зависимости от крепости. Ведомство предлагало резко понизить акциз на алкоголь крепостью 34–38 градусов и установить минимальную розничную цену на него в 150 руб., а МРЦ на алкоголь крепостью 38–56 градусов увеличить до 240 руб. при сохранении нынешнего акциза. По мнению чиновников ведомства, такая дифференциация вынудила бы покупателей перестроиться и изменить выбор в пользу менее крепких напитков и лишила бы привлекательности контрафактную продукцию.