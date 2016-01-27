Производители алкоголя просят увеличить минимальную розничную цену водки до 230 рублей
Производители алкогольной продукции предлагают правительству повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, сообщает «Коммерсант».
Совещание рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке с участием чиновников и представителей бизнеса состоится в среду, 27 января, у заместителя министра экономики Олега Фомичева, сообщает издание, обсуждение вопроса о МРЦ находится в повестке дня.
В настоящее время установленная Росалкогольрегулированием (РАР) МРЦ на водку составляет 185 руб. за 0,5 л водки. Бизнес-сообщество считает, что МРЦ на водку должна составлять 230 руб. уже в этом году. Такую цену производители предлагают из расчета себестоимости бутылки водки (35 руб.), дохода завода-производителя (5 руб.), НДС (25 руб.), акциза (100 руб.), затрат на логистику (5 руб.) и минимальной наценки розницы (60 руб.).
Даже эти цифры без убытков смогут выдержать в основном региональные заводы с базой реализации на локальных рынках полагает Игорь Савельев, генеральный директор Алкогольной сибирской группы (АСГ).
По данным издания, единственным производителем, продающим в рознице водку по минимальной цене, является компания «Статус групп» (производит водку марок «Белочка» и «Добрый медведь»), работающая с продукцией заводов из Кабардино-Балкарии.
МРЦ в 185 руб. за 0,5 л не позволяет, по мнению производителей алкоголя, конкурировать с контрафактной продукцией, объем которой на рынке составляет свыше 22%. По данным РАР, в 2015 году производители алкоголя не доплатили в бюджет около 20 млрд руб. акцизов. МРЦ в 230 руб. позволит производителям конкурировать с контрафактной продукцией, а государству избежать налоговых потерь, уверены участники рынка.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагала дифференцировать ставку минимальной розничной цены (МРЦ) на крепкие спиртные напитки в зависимости от крепости. Ведомство предлагало резко понизить акциз на алкоголь крепостью 34–38 градусов и установить минимальную розничную цену на него в 150 руб., а МРЦ на алкоголь крепостью 38–56 градусов увеличить до 240 руб. при сохранении нынешнего акциза. По мнению чиновников ведомства, такая дифференциация вынудила бы покупателей перестроиться и изменить выбор в пользу менее крепких напитков и лишила бы привлекательности контрафактную продукцию.
Минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь были впервые введены правительством в 2010 году, тогда МРЦ на бутылку водки составила 85 руб. (в настоящее время — 220 руб.). Сейчас МРЦ дифференцируется в зависимости от крепости с шагом в 1 градус: так, МРЦ за 0,5 л напитка крепостью 38–40 градусов составляет 185 руб., МРЦ напитка крепостью 55–56 градусов — 259 руб.