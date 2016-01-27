Путин: В 2016 году ситуация в экономике исправится (ВИДЕО)

Дефицит бюджета, который был меньше, чем ожидали, наличие хороших резервов, низкий уровень долга - все это создает благоприятные условия для того, чтобы рассчитывать на исправление ситуации в текущем году полагает Владимир Путин.

Об окончательном подведении итогов пока говорить рано, тем не менее, то, что есть в распоряжении вашего министерства, эти цифры уже можно назвать очень близкими к тому, что мы увидим в окончательном варианте заметил президент.

Год был непростым, тем не менее, у нас есть и основания для сдержанного оптимизма на текущий, на последующий период. Что является основанием для этого оптимизма? -- спросил глава государства.

Действительно, год был экономически уникальным по стечению неблагоприятных объективных и субъективных обстоятельств, начиная от конъюнктуры сырьевых рынков. Беспрецедентное падение, четырехкратное падение цен на нефть и близкое падение на несырьевые товары, турбулентность финансовых рынков и плюс к этому известные геополитические акции наших партнеров – все это создало, конечно, атмосферу чрезвычайной нервозности признал министр.

И сокращение мировой экономики добавил президент.

Абсолютно. Глобальный спрос резко сократился, возникли серьезные очаги риска, причем там, где их никто не ожидал, имею в виду прежних лидеров – Юго-Восточную Азию поддержал Улюкаев.

Мы в январе ровно год назад вносили уточненный прогноз в атмосфере довольно большой нервозности и, откровенно говоря, паники некоторых участников рынка и аналитиков. Ожидания были самые неблагоприятные, тем не менее, я хочу сравнить прогноз и факт продолжил чиновник.

Цена на нефть предполагалась 50 долларов за баррель; по факту - 51. Индекс потребительских цен вместо 12,2 оказался 12,9. Курс доллара среднегодовой - не 61,5, а ровно 60, перечислил Улюкаев.

Резервы Центробанка остались на высоком уровне.

Все это создало обстановку макроэкономической стабильности, которую правильно оценивают все участники рынка заявил министр.

Самая глубокая часть кризиса была пройдена к концу второго квартала прошлого года, после чего наметилось движение в позитивную сторону.

Действительно, заложены хорошие основы, надо теперь ими умно распорядиться. И мне кажется, что мы сможем с умеренным, осторожным оптимизмом входить в год предположил Улюкаев.

По итогам 2015 года положительное сальдо торгового баланса составило примерно 145 миллиардов долларов, что немного меньше, чем в предыдущие годы, из-за курсовых изменений.

Физические объемы не снизились прокомментировал министр.

Сальдо текущего счета платежного баланса даже немного увеличилось и оказалось даже лучше, чем в наших прогнозах. Это связано с тем, что серьезно уменьшился счет по услугам. Грубо говоря, наши граждане перестали оставлять свои деньги в Турции, Египте и некоторых других странах, а стали оставлять их в Сочи, в Крыму, в других российских регионах обосновал он.

Потребительские цены в 2015 году показали не ускорение, а замедление.

С 15,5 процента год к году в значении инфляции, а закончили - сейчас, к концу января, будет около 10 процентов продолжил министр.

Очень хороший финансовый результат у российских компаний. В прошлом году их прибыль увеличилась на 48 процентов, то есть в полтора раза. Это более 8 триллионов рублей дополнительных средств, которые могут быть инвестированы, которые могут служить основой для развития также оценил Улюкаев.

Успешно работают и обрабатывающие отрасли, нарастив прибыль в 2,9 раза.