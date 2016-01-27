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Путин: В 2016 году ситуация в экономике исправится (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин: В 2016 году ситуация в экономике исправится (ВИДЕО)

27 января 2016, 12:45ЭкономикаMaurice
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