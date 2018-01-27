Нижнетагильский ВГОК получил новый иск о банкротстве из-за долга

Иск поступил 25 января от ООО «Производственная электротехническая компания», которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Фирма потребовала возместить свыше 670 тысяч рублей. Как поясняется, основанием для подачи заявления о признании предприятия банкротом является приговор суда от 8 апреля 2016 года. Арбитражный суд тогда постановил взыскать с ВГОКа денежные средства. По материалам картотеки дел Арбитражного суда, ВГОК не оплатил поставку продукции от электротехнической компании.

По требованию истца, заказчик обязан заплатить пени - 66,8 тысяч рублей. Однако комбинат, признав основной долг, попросил освободить от уплаты пени. Оплата не состоялась в срок, поскольку 17 января 2015 года помешали обстоятельства непреодолимой силы: произошел взрыв на шахте «Южная».

Интересно, что с 2015 года насчитывается уже десять исков о банкротстве предприятия ВГОК. Производство по прежним делам было прекращено, передает издание «Правда УрФО».