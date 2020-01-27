Смена застройщика ЖК «Тимирязевский» отложена из-за вопроса о способе оплаты

Оплата [за работу] должна быть квартирами, а поскольку деятельность (квартиры распределяли ещё при инициаторе строительства «СУ-1», которое Госжилинспекция и прокуратура отстранили от работы за срыв сроков — прим.ред.) приостановлена, они ищут варианты,объяснил прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.

Он также подчеркнул, что «Урал Инжиниринг» не отказывается от предложенной работы. По его словам, стороны договорились до 30 января найти возможные варианты сотрудничества.

Напомним, в июне 2019 года дольщики ЖК «Тимирязевский» обратились в прокуратуру, так как квартиры им не были сданы. Строительство должно было завершиться еще в 2018 году, однако первый дом жилого комплекса все еще не введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Работами занималось ООО «СУ-1», у которого, кроме того, скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей. Мэрия выиграла дело.