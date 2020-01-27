Смена застройщика ЖК «Тимирязевский» отложена из-за вопроса о способе оплаты
Сегодня, 27 января, прошли переговоры о передаче компании «Урал Инжиниринг» на подряд долгостроя в Нижнем Тагиле — ЖК «Тимирязевский», начатый «СУ-1». Как пояснили в прокуратуре, пока договорённости добиться не удалось, поскольку возник вопрос по способу оплаты.
Оплата [за работу] должна быть квартирами, а поскольку деятельность (квартиры распределяли ещё при инициаторе строительства «СУ-1», которое Госжилинспекция и прокуратура отстранили от работы за срыв сроков — прим.ред.) приостановлена, они ищут варианты,объяснил прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.
Он также подчеркнул, что «Урал Инжиниринг» не отказывается от предложенной работы. По его словам, стороны договорились до 30 января найти возможные варианты сотрудничества.
Напомним, в июне 2019 года дольщики ЖК «Тимирязевский» обратились в прокуратуру, так как квартиры им не были сданы. Строительство должно было завершиться еще в 2018 году, однако первый дом жилого комплекса все еще не введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Работами занималось ООО «СУ-1», у которого, кроме того, скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей. Мэрия выиграла дело.
В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков: по данным следствия, состав руководства «СУ-1» похитили выделенные на первый дом более восьми миллионов рублей, чтобы, предположительно, потратить их на строительство второго дома. Директор «СУ-1» Максим Сажаев заявил СМИ, что вопрос с нецелевым расходованием денег уже решен, и предоставлена вся необходимая документация: по его словам, контрагенты неправильно указали адрес доставки стройматериалов, а накладные не приняли в качестве отчета за израсходованные средства. Госжилстройнадзор Свердловской области в ответ на обращение дольщиков долгостроя сообщил, что процедура банкротства ООО «СУ-1» будет инициирована в первом квартале 2020 года. В октябре Госжилинспекция начала поиск нового подрядчика для продолжения строительства ЖК «Тимирязевский».