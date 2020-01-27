В Алапаевске приставы арестовали счета МУПа из-за долгов по зарплате
Сегодня, 11:34ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы в Алапаевске наложили арест на счета МУП «Энерготепло», который владеет теплосетями и котельными, сообщает УФССП по региону.
Причиной ареста стала задолженность по заработной плате в размере двух миллионов рублей. Также предприятию запрещено совершать сделки по продаже имущества. В отношении предприятия возбуждено больше сотни исполнительных производств.
Напомним, в Нижнем Тагиле в отношении ОАО «ВГОК» начато исполнительное производство на сумму 58,3 миллиона рублей. Комбинат должен оплатить услуги по поставке газа, тепла и электроэнергии.
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