«Не катастрофично»: эксперты о возросшем на 50% госдолге Свердловской области

«Не катастрофично»: эксперты о возросшем на 50% госдолге Свердловской области

Сегодня, 15:01ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Выросший на 50% госдолг Свердловской области эксперты назвали «не катастрофичным».

За 2020 год государственны долг Среднего Урала вырос почти на 50% (более 37 миллиардов рублей). На 1 января 2021 года он составил более 114 миллиардов, на начало 2020 года — более 77 миллиардов, пишет Znak.

Эксперты отмечают, что рост государственного долга не является критичным вопросом.

Ситуация с пополнением бюджета стабилизируется не раньше третьего квартала 2021 года, займы помогли бы справиться с ситуацией. Ситуация неприятная, но это не катастрофично, считает директор института Финансов и права УрГЭУ-СИНХ Максим Марамыгин.

Эксперт отметил, что часть расходов, таких как подготовка к Универсиаде-2023, будет возмещена из федерального бюджета.

Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов объяснил, что в долге региона большую часть занимают ценные бумаги, а кредитные обязательства уменьшаются.

В целом, структура свердловского бюджета — сбалансированная, отметил Климанов.

Напомним, Министерство финансов Свердловской области сообщило о росте на два миллиарда государственного долга региона за два месяца. На начало октября сумма задолженности региона составляла 95,2 миллиарда рублей, а к 1 декабря она выросла до 97,2 млрд рублей.

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