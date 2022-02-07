2,7 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог в Свердловской области

Так, 1,6 млрд рублей получат 17 муниципальных образований на строительство дорог из бюджета региона. Еще 288,5 млн рублей субсидиями будут направлены в пять МО на строительство и реконструкцию дорог, еще три МО получат субсидии в размере 124,2 млн рублей на их капитальный ремонт. На ремонт мостовых переходов в сельской местности власти направят 86,8 млн рублей.