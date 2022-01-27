Капуста продолжает дорожать в Свердловской области

На 7,99% подорожала капуста в Свердловской области с 14 по 21 января 2022 года. Цена за килограмм увеличилась до 57,68 рубля.

Также возросла цена и на другие овощи. Так, стоимость свеклы в среднем по региону составила 43,33 рубля (+3,59%), морковь подорожала до 44,31 рубля (+2,4%), огурцы — до 180,69 рубля (+3,8%), помидоры — до 178,56 рубля (+1,43%). Кроме того, покупателям пришлось платить больше, чем раньше за молоко, творог, сахар, чай, гречку, макароны и другие основные продукты питания. На прошедшей недели специалисты Свердловскстата зафиксировали снижение цены на свинину до 300,53 рубля (-0,83%) и курицу до 172,97 рубля (-0,97%). Также до 1% подешевели маргарин, сливочное масло, хлеб и бананы. Напомним, с декабря 2020 года капуста в Свердловской области за год подорожала на 121%. На 121% подорожала за год капуста в Свердловской области

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