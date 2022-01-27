Капуста продолжает дорожать в Свердловской области

Также возросла цена и на другие овощи. Так, стоимость свеклы в среднем по региону составила 43,33 рубля (+3,59%), морковь подорожала до 44,31 рубля (+2,4%), огурцы — до 180,69 рубля (+3,8%), помидоры — до 178,56 рубля (+1,43%).
Кроме того, покупателям пришлось платить больше, чем раньше за молоко, творог, сахар, чай, гречку, макароны и другие основные продукты питания.
На прошедшей недели специалисты Свердловскстата зафиксировали снижение цены на свинину до 300,53 рубля (-0,83%) и курицу до 172,97 рубля (-0,97%). Также до 1% подешевели маргарин, сливочное масло, хлеб и бананы.
Напомним, с декабря 2020 года капуста в Свердловской области за год подорожала на 121%.