Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
12,5 млрд рублей Свердловская область возьмет в кредит для покрытия дефицита бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

12,5 млрд рублей Свердловская область возьмет в кредит для покрытия дефицита бюджета

27 февраля, 12:00Экономика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»