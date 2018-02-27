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Бюджет Нижнего Тагила в 2018 году увеличился на 500 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Нижнего Тагила в 2018 году увеличился на 500 млн рублей

27 февраля, 20:00Экономика
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