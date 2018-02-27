Эксперты прогнозируют снижение реальных доходов жителей Свердловской области
28 февраля, 00:35Экономика
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По мнению специалистов Росстата, реальные доходы свердловчан в течение года будут снижаться. Жителям области стоит ожидать падения в 1-1,5%.
Согласно докладу Росстата, 2018-й финансовый год для жителей Свердловской области будет сопровождаться падением реальных доходов.
Показатель падения денежных доходов за прошедший год в Свердловской области превышает аналогичный по России в 2 раза. По прогнозам экспертов, в 2018 году спад уже предопределен с большой долей вероятности.
Также будет снижаться доходность традиционных финансовых инструментов, сообщает «Коммерсант». Наиболее привлекательными инструментами для инвестирования в новом финансовом году специалисты называют ценные бумаги, валютный рынок, паевые фонды и накопительное страхование.
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