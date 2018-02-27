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Эксперты прогнозируют снижение реальных доходов жителей Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эксперты прогнозируют снижение реальных доходов жителей Свердловской области

28 февраля, 00:35Экономика
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