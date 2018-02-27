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ТПП РФ и крупный ритейлер подписали соглашение во Владимирской области (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ТПП РФ и крупный ритейлер подписали соглашение во Владимирской области (ВИДЕО)

27 февраля, 08:30Экономика
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