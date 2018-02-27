ТПП РФ и крупный ритейлер подписали соглашение во Владимирской области (ВИДЕО)

На повестке дня был проект «АГРО «За качество!», реализуемый ТПП уже в течение двух лет. Проект был создан для обеспечения региональных рынков продуктами питания местного производства, отвечающими всем нормам. Кроме того, по замыслу организаторов, это должно было повлиять на появление новых производителей в каждом регионе. Сергей Катырин, президент ТПП, уверен, что осуществление задуманного позволит снизить расходы государства на закупку продуктов, а также поможет сельскохозяйственному бизнесу «подняться с колен».

Эта программа родилась во Владимире. Первоначально была мысль о том, чтобы во все детские учреждения и больницы поступали качественные продукты. Вторая мысль была соединить это с производителями, которые работают во Владимире, чтобы не возить не пойми что и не пойми откуда, а брать у своих фермеров сказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По замыслу проекта, региональная торгово-промышленная палата берёт на себя сертификацию и отбор лучших производителей продуктов питания. В дальнейшем на основе рекомендаций ТПП товар будет попадать в торговые сети. Программа уже охватила шесть регионов, а в будущем планируется задействовать всю страну. Благодаря проекту в регионах будет сформирована новая деловая и культурная среда.

Кроме того, на совете рынка прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между руководством торговых сетей X5 Retail Group и Торгово-промышленной палатой. Документ подразумевает размещение на полках магазинов продуктов питания, которые прошли проверку качества и заручились поддержкой ТПП.