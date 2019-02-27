Специнвестконтракт на 1 млрд 826 тыс. руб. заключен с «Уралхимпластом» Нижнего Тагила

Минпромышленности и науки региона заключило СПИК с химпредприятием Нижнего Тагила. В течение семи лет в городе при поддержке правительства региона будет организовано производство химической продукции для литейной промышленности.

К моменту завершения срока действия специального инвестконтракта в 2025 году предприятие уплатит в бюджеты всех уровней свыше 730 миллионов рублей налогов, будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места, подчеркнул глава Минпромышленности и науки региона Сергей Пересторонин.