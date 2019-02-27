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Специнвестконтракт на 1 млрд 826 тыс. руб. заключен с «Уралхимпластом» Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специнвестконтракт на 1 млрд 826 тыс. руб. заключен с «Уралхимпластом» Нижнего Тагила

Сегодня, 21:02ЭкономикаФото: pixabay.com
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