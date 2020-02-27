ФНС: в Свердловской области снизились поступления в бюджет РФ
Сегодня, 09:00ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С начала 2020 года в Свердловской области снизились налоговые поступления в бюджет России, сообщает пресс-служба ФНС.
По сравнению с январем 2019 года поступления в консолидированный бюджет упали на 7,4%. Поступления в январе составили 22,4 миллиарда рублей. Поступления в федеральную казну в этом году снизились на 11,7%. Меньше средств получено также и от НДС.
Напомним, ранее сообщалось, что Минпромторг России выступил с предложением о повышении налога на старые автомобили. Эксперты в автомобильной отрасли полагают, что нововведение можно считать формой «экологического сбора».
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