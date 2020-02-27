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Транспортная прокуратура и Россельхознадзор в Нижнем Тагиле уничтожили 90 килограммов винограда, на который отсутствовала необходимая документация, сообщает надзорное ведомство.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что предприниматель осуществлял реализацию товара без документации, подтверждающей страну происхождения продукции. В связи с этим было принято решение об изъятии винограда и последующем его уничтожении на полигоне.
Днем ранее в Екатеринбурге было уничтожено более 700 килограммов яблок и шампиньонов без соответствующий документации о стране происхождения.
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