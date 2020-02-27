В отношении УВЗ началось исполнительное производство на 95,5 миллиона рублей
Сегодня, 10:29ЭкономикаФото: google.maps
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20 февраля в отношении АО «НПК «Уралвагонзавод» начато исполнительное производство. Сумма взыскания — 95,5 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как пояснили в УВЗ, нынешняя сумма долга существенно ниже по сравнению с ранее заявленной.
Контрагент обратился с исковым заявлением к Обществу о взыскании задолженности. В результате рассмотрения требования были признаны необоснованными и сумма задолженности значительна снижена судом, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе завода.
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