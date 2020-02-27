В отношении УВЗ началось исполнительное производство на 95,5 миллиона рублей

Как пояснили в УВЗ, нынешняя сумма долга существенно ниже по сравнению с ранее заявленной.

Контрагент обратился с исковым заявлением к Обществу о взыскании задолженности. В результате рассмотрения требования были признаны необоснованными и сумма задолженности значительна снижена судом, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе завода.