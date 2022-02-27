Еврокомиссия ввела санкции в отношении активов Центробанка России

Еврокомиссия ввела санкции в отношении активов Центробанка России
Еврокомиссия ввела санкции в отношении активов Центробанка России
Сегодня, 04:35ЭкономикаФото: pixabay.com

ЕС из-за ситуации на Украине заморозит счета Центробанка России

Российские олигархи больше не смогут воспользоваться своими активами на территории США, Канады, Великобритании и стран Европейского союза.

Все эти страны договорились о заморозке активов Центробанка России и целого списка бизнес-структур. Речь идет, прежде всего, о представителях крупного бизнеса. Те, для кого и сегодня остается важной работа на рынках за рубежом, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По открытым данным, доля евро в государственных облигациях России и депозитах в иностранных банках на 30 июня прошлого года была 32,3%, или 15, 85 триллиона рублей по текущему курсу. Внешний долг Российской Федерации к 1 января 2022 года оценивался в 478 миллиардов долларов.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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