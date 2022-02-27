Еврокомиссия ввела санкции в отношении активов Центробанка России

Все эти страны договорились о заморозке активов Центробанка России и целого списка бизнес-структур. Речь идет, прежде всего, о представителях крупного бизнеса. Те, для кого и сегодня остается важной работа на рынках за рубежом, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.