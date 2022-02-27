Еврокомиссия ввела санкции в отношении активов Центробанка России

Все эти страны договорились о заморозке активов Центробанка России и целого списка бизнес-структур. Речь идет, прежде всего, о представителях крупного бизнеса. Те, для кого и сегодня остается важной работа на рынках за рубежом, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По открытым данным, доля евро в государственных облигациях России и депозитах в иностранных банках на 30 июня прошлого года была 32,3%, или 15, 85 триллиона рублей по текущему курсу. Внешний долг Российской Федерации к 1 января 2022 года оценивался в 478 миллиардов долларов.