Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT

Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
Сегодня, 04:29ЭкономикаФото: 1MI
Несколько российских банков, которые ранее попали под санкции Запада, будут отключены от от системы межбанковских платежей SWIFT. Об заявила пресс-служба кабинета министров Германии по итогам переговоров западных лидеров.

В сообщении отмечается, что о решении введении дополнительных ограничительных мер в отношении банков России приняли США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия.

Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность,отмечает пресс-служба кабмина.

Ранее под западные санкции попали пять российских банков — ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк.

Кроме того, Евросоюз замораживает активы Центробанка РФ, а также планирует лишить возможности россиян получать европейское гражданство в обмен на инвестиции.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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