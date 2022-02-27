Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT

Несколько российских банков, которые ранее попали под санкции Запада, будут отключены от от системы межбанковских платежей SWIFT. Об заявила пресс-служба кабинета министров Германии по итогам переговоров западных лидеров.

В сообщении отмечается, что о решении введении дополнительных ограничительных мер в отношении банков России приняли США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность,отмечает пресс-служба кабмина. Ранее под западные санкции попали пять российских банков — ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк. Кроме того, Евросоюз замораживает активы Центробанка РФ, а также планирует лишить возможности россиян получать европейское гражданство в обмен на инвестиции.

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