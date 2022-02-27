В связи с возможным отключением от системы SWIFT ЦБ сделал заявление

В связи с возможным отключением от системы SWIFT ЦБ сделал заявление
В связи с возможным отключением от системы SWIFT ЦБ сделал заявление
Сегодня, 14:17ЭкономикаФото: 1MI
В связи с возможными санкциями, касающимися системы SWIFT, а также ЦБ, последний сделал официальное заявление.

Все средства клиентов на счетах банков сохранены и воспользоваться ими можно в любое время. Кроме того, для сохранения финансовой стабильности и проведения операций в финансовом секторе, есть все необходимые ресурсы и инструменты, сообщили в Центробанке.

Банковские сервисы продолжают работать в обычном режиме, а также банковские карты клиентов. Собственная система ЦБ РФ обеспечит внутри страны передачу финансовых сообщений независимо от развития событий.

Напомним, ранее страны ЕС одобрили отключение России от системы SWIFT из-за ситуации на Украине.

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