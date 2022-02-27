В связи с возможным отключением от системы SWIFT ЦБ сделал заявление

Все средства клиентов на счетах банков сохранены и воспользоваться ими можно в любое время. Кроме того, для сохранения финансовой стабильности и проведения операций в финансовом секторе, есть все необходимые ресурсы и инструменты, сообщили в Центробанке.
Банковские сервисы продолжают работать в обычном режиме, а также банковские карты клиентов. Собственная система ЦБ РФ обеспечит внутри страны передачу финансовых сообщений независимо от развития событий.
Напомним, ранее страны ЕС одобрили отключение России от системы SWIFT из-за ситуации на Украине.