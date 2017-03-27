Девять уральских предприятий попали под санкции США за распространение запрещенных технологий

Среди этих предприятий оказался «Уральский учебно-тренировачный центр гражданской авиации», располагающийся в Екатеринбурге в Кольцово. Центр занимается подготовкой и переподготовкой пилотов вертолетов и самолетов и существует с 1939 года.

Также в списке оказались: «НПК «Конструкторское бюро машиностроения», «Военно-воздушная академия», АО «Рособоронэкспорт» и др.

Как сообщает портал Ура.ру, в список внесены ряд иностранных предприятий, которые, как считает США, занимались поставками запрещенных технологий в Иран, Сирию и Северную Корею.