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Девять уральских предприятий попали под санкции США за распространение запрещенных технологий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девять уральских предприятий попали под санкции США за распространение запрещенных технологий

27 марта 2017, 09:10Экономика
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