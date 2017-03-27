Девять уральских предприятий попали под санкции США за распространение запрещенных технологий
27 марта 2017, 09:10Экономика
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Девять Уральских предприятий попали в список санкций США за распространение запрещенных технологий.
Среди этих предприятий оказался «Уральский учебно-тренировачный центр гражданской авиации», располагающийся в Екатеринбурге в Кольцово. Центр занимается подготовкой и переподготовкой пилотов вертолетов и самолетов и существует с 1939 года.
Также в списке оказались: «НПК «Конструкторское бюро машиностроения», «Военно-воздушная академия», АО «Рособоронэкспорт» и др.
Как сообщает портал Ура.ру, в список внесены ряд иностранных предприятий, которые, как считает США, занимались поставками запрещенных технологий в Иран, Сирию и Северную Корею.
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