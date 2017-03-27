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Очередная партия из 20 модернизированных танков с Уралвагонзавода принята на вооружение в российскую армию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очередная партия из 20 модернизированных танков с Уралвагонзавода принята на вооружение в российскую армию

27 марта 2017, 11:00Экономика
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