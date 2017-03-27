Очередная партия из 20 модернизированных танков с Уралвагонзавода принята на вооружение в российскую армию

Как сообщает пресс-служба предприятия, заместитель по спецтехнике гендиректора УВЗ Вячеслав Халитов отметил, что партия танков Т-72Б3 в количестве 20 единиц успешно прошла модернизацию и принята в Вооруженные силы России.

Стоит отметить, что танк Т-72Б3 принят на вооружение армии Российской Федерации приказом Министра обороны и уже в течение нескольких лет серийно выпускается на УВЗ. На этой боевой машине неоднократно российские команды становились победителями «Танкового биатлона».

Как отметил Вячеслав Халитов, УВЗ будет стараться и дальше качественно и в срок выполнять свою работу.