Пошлина на ввоз в Турцию российских зерновых достигает 130%: Минсельхоз задумывается об альтернативных рынках сбыта

С 15 марта 2017 года пошлины на кукурузу и пшеницу составляют 130%, подсолнечное масло – 36%, бобовых – 9,7%. При действующей ранее цене $800 за тонну подсолнечного масла теперь ввоз в Турцию будет обходиться в $1500. В Минсельхозе РФ заявили, что такая цена слишком высока для предпринимателей.