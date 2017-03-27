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Пошлина на ввоз в Турцию российских зерновых достигает 130%: Минсельхоз задумывается об альтернативных рынках сбыта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пошлина на ввоз в Турцию российских зерновых достигает 130%: Минсельхоз задумывается об альтернативных рынках сбыта

27 марта 2017, 15:20Экономика
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