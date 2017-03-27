Весна — время рекордов!

С 1 апреля 2017 года для всех владельцев карта VISA Gold и VISA Classic Банка «НЕЙВА» начинается новая акция — «Время рекордов». В течение двух месяцев мы будем возвращать денежные средства за покупку спортивной одежды, велосипедов, в магазинах спорттоваров, членство в спортивных клубах, игры на полях для гольфа и путевки в спортивные и оздоровительные лагеря. Традиционная категория «покупки на АЗС» также остается в силе. Кэшбэк для премиальных карт VISA Gold составит 3%, для карт VISA Classic — 1,5%.

Кроме того, для всех владельцев карт VISA c 15 марта проводится акция — VISA дарит шанс попасть на трибуны Кубка Конфедераций FIFA 2017! В розыгрыше 5 поездок на двоих на Открытие Кубка Конфедераций FIFA 2017 с уникальной экскурсией по стадиону, 150 билетов на двоих на матчи турнира и 500 предоплаченных карт Visa номиналом 1 000 рублей. Для участия в акции нужно зарегистрироваться на visa.ruи оплатить картой Visa с 15 марта по 15 мая 2017 года не менее 5 покупок на сумму от 300 рублей.

Оформите карту VISA Gold или VISA Classic Банка «НЕЙВА» — и… на старт, внимание, марш! За новыми личными рекордами, призами и кэшбэками!