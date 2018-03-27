В Свердловскую область вновь возвращаются сильные снегопады
27 марта, 13:10Экономика
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Уже к четвергу новый холодный циклон приведет за собой минусовые температуры и много снега, особенно на севере области.
По словам синоптиков Уральского УГМС, до незначительных плюсовых отметок температура воздуха поднимется не ранее 5-8 апреля, ночами жителей области ждет стойкий минус до 9 градусов.
Тепла дождемся не раньше мая. «Gismeteo.ru» сообщает, что месячная норма осадков на Среднем Урале уже в марте составила 120 – 150%.
Снежным будет и апрель. Во всяком случае, до 20-х чисел следующего месяца ждать таяния снега не приходится, считают синоптики и советуют не торопиться с заменой резины на автомобилях.
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